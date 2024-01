Roma, De Rossi non vuole privarsi di Azmoun | Respinta un’offerta

La Roma non ha intenzione di cedere Azmoun. Il club giallorosso, stando a quanto dice il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, avrebbe respinto un’offerta per il calciatore in prestito dal Bayern Leverkusen.

Roma, offerta per Azmoun da parte del Siviglia

Sarebbe il Siviglia la squadra dalla quale è arrivata l’offerta poi respinta dalla Roma. L’attaccante iraniano, al momento impegnato in Coppa D’Asia con la sua nazionale, potrebbe diventare più centrale nel progetto di Daniele De Rossi in caso di partenza di Andrea Belotti negli ultimi giorni di mercato. Per questo motivo, il club non vuole interrompere in maniera anticipata l’accordo con il club tedesco.