La Roma ha la priorità di intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di un attaccante. Apparte Lukaku, in attacco la squadra giallorossa fa fatica a trovare gol e a creare azioni pericolose specialmente quando manca Dybala. Per questo motivo è già stato individuato il profilo giusto per sopperire alla mancanza di giocatori che sappiano dribblare.

Roma-Lazio, la sfida si sposta in Inghilterra

Come riportato da Teamwalk, i due club capitolini sarebbero sulle tracce di Wilfried Gnonto. Il Leeds fa una valutazione di 25 milioni di euro per l’attaccante che ha già fatto sapere di voler andare via. Sul classe 2003 c’è il forte interesse anche dell’Everton che aveva già fatto una proposta da 20 milioni di euro in estate ma che è stata rifiutata dagli Whites.