Un obbiettivo di mercato della Roma si complica, un club inglese avrebbe messo gli occhi sul giocatore che doveva approdare in giallorosso e avrebbe già avviato i contatti per portarlo in Premier.

Roma, Chi è il calciatore

Marcos Leonardo attaccante brasiliano classe 2003 attualmente in forze al Santos doveva approdare alla Roma già nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da UOL Esporte (media brasiliano) l’ex obbiettivo di mercato della Lazio potrebbe approdare in Premier League sponda Newcastle. La squadra allenata da Eddie Howe avrebbe già avviato i primi contatti per portare il brasiliano in Premier da cui il Santos vorrebbe ricavare una cifra compresa tra i 20-25 milioni. Se dovesse finire in questo modo per la squadra di Mourinho si tratterebbe di una vera e propria beffa.