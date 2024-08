La Roma non si arresta sul mercato in entrata. In capitale è appena atterrato Dovbyk, l’ucraino atteso da un bagno di folla al suo arrivo in città. L’operazione è stata chiusa ieri da Ghisolfi con il Girona che ha voluto 40 milioni suddivisi in 35 di parte fissa e 5 di bonus.

Roma, senza sosta sul mercato

Dovbyk non sarà l’ultima pedina che arriverà per rinforzare la rosa di De Rossi, la Roma continuerà a lavorare sul mercato, c’è ancora un mese di lavoro e, tra uscite ed entrate, ci saranno altri colpi di scena. Al momento la Roma ha speso 100 milioni sul mercato e, con le uscite in previsione, Ghisolfi potrebbe regalare qualche altro acquisto, le idee ci sono. I ruoli su cui si andrà a puntare adesso sono per un terzino destro, un difensore, il centrocampista e l’esterno alto a sinistra.

Ghisolfi e Lina Souloukou fino ad oggi hanno acconsentito alle richieste del tecnico e hanno fatto di tutto pur di accontentare De Rossi. Dovbyk, nuovo attaccante della Roma, è nella top 20 dei colpi più costosi della Serie A. Dai giallorossi 30,5 milioni come cifra fissa, 5,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita al Girona.