Roma, due rientri importanti per Mourinho: le novità in vista dell’Empoli

La sosta sta portando buone e cattive notizie in casa Roma. Partiamo da quelle positive per cui il tecnico portoghese è contento. Si tratta del rientro in gruppo di Azmoun e Renato Sanches che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. L’iraniano aveva già condizioni fisiche precarie nel momento dell’acquisto dei giallorossi mentre il portoghese aveva accusato un problema muscolare dopo la sfida con la Salernitana in cui ha giocato i suoi primi e unici minuti della stagione fin qui.

LEGGI ANCHE: Radio Roma e Sport Paper: una collaborazione all’insegna dello sport e della comunicazione

Pellegrini dà forfait in Nazionale

La cattiva notizia, invece, la riporta Luciano Spalletti che ha rispedito a casa Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha lasciato la Nazionale per un problema al flessore destro. La sfida dell’Olimpico contro l’Empoli è a rischio ma il centrocampista farà di tutto per figurare almeno tra i convocati di Mourinho.