Tra infortuni e momenti difficili per la squadra, Paulo Dybala è come rinato a Roma. L’arrivo di Claudio Ranieri lo ha aiutato molto ed oggi è sempre uno dei migliori della formazione. Così come nel match contro il Como, la Joya è stato il migliore in campo. In una lunga intervista a CBS Sport l’attaccante argentino ha svelato un retroscena.

Roma, Dybala: “Ero vicino all’addio in estate. Qui però vivo un sogno”

A quanto pare Paulo Dybala stava lasciando la Roma la scorsa estate. A dichiararlo è lo stesso giocatore a CBS Sport. L’ex Juventus ha dichiarato: “Roma ha un nome importante come città e come storiaanche nel calcio, perché questa maglia l’hanno indossata calciatori come Totti e De Rossi o grandi argentini come Batistuta. Cosa è successo la scorsa estate? È stata un’estate calda, sono stato vicino all’addio ma parlando con mia moglie e la mia famiglia ci siamo trovati tutti d’accordo sul fatto che non fosse il momento di lasciare la Roma, la città e il calcio europeo. Sentivo di poter dare ancora qualcosa in più”.