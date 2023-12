Roma-Fiorentina, Italiano: “Loro saranno spinti dall’Olimpico. Su Gonzalez vediamo domani”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista prima della partita con la Roma di domani presso i canali più importanti della squadra toscana. Secondo Violanews.com, Italiano parlando dei giallorossi e dello Stadio Olimpico, ha dichiarato: “E’ uno stadio che canta tutta la partita e che dà una grossa mano alla propria squadra. Da parte nostra ci vuole grande personalità, carattere e spirito battagliero.” Il tecnico ha poi parlato di Nicolás González: “Nico rientra, è tra i convocati. Ha fatto qualche giorno di differenziato ed oggi ha accelerato. Sta discretamente bene, vediamo domani. Gli allenamenti che non ha svolto con la squadra non gli hanno fatto perdere condizione, però vediamo.”

Roma-Fiorentina | Cos’ha detto Italiano sulla partita

Per la Fiorentina quella di domani sarà una gara assai difficile. Queste sono state le parole dell’allenatore Italiano sulla partita che si giocherà all’Olimpico: “Partita importante per entrambe le squadre, ci ritroviamo in zone alte di classifica e chiaramente sono punti importanti. Chi otterrà questa vittoria farà un bel balzo in avanti, ci teniamo a far bene.”

Il tecnico ha poi concluso: “Sappiamo di affrontare una squadra di grandissimo valore però siamo reduci da qualche buon risultato, dobbiamo cercare quella continuità che spesso ci manca.”