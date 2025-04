Il sabato della trentatreesima giornata di Serie A si chiuderà allo Stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà l’Hellas Verona. Pellegrini è pronto a prendere il posto da titolare accanto a Soulè sulla trequarti, mentre Shomurodov potrebbe rilevare un acciaccato Dovbyk; Saelemaekers favorito su Rensch a destra, mentre Paredes dovrebbe partire dal primo minuto a centrocampo. Zanetti recupera in Sarr ma deve fare ancora a meno di Tengstedt; Suslov potrebbe riprendersi la maglia da titolare sulla trequarti, mentre a centrocampo è duello Berende – Niasse. La partita, in programma sabato 19 aprile alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e DAZN; in streaming, sarà possibile vederle su Sky Go e NOW.

Roma – Hellas Verona, le probabili formazioni e dove vederla

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Soulè, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipo’; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti