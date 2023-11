La Roma pensa a Meret per la porta

Meret è in scadenza e diventa un’opzione vera per la Roma anche se potrebbe rinnovare col Napoli grazie ad una clausola unilaterale. -come riporta tuttomercatoweb- Nel caso in cui però le parti non trovassero un accordo e il Napoli decidesse di non attivare l’opzione per il rinnovo automatico, Meret potrebbe trasferirsi a zero in un nuovo club e, in questo caso la Roma potrebbe fare un tentativo per portarlo in giallorosso. Oltre alla Roma, anche la Fiorentina sarebbe interessata a Meret nel caso in cui si liberasse a zero dal Napoli.