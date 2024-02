Roma, il bilancio della gestione Tiago Pinto dopo il suo addio

Nella sua gestione da direttore sportivo con la Roma ci sono stati alti e bassi, al netto della sua ultima stagione con un budget tremendamente ristretto dovuto ai paletti del fair play, è riuscito comunque fare un mercato dignitoso.

Roma, Tiago Pinto chiude con due colpi in prospettiva

Gli acquisti di Angelino e Baldanzi sono certamente per il futuro, voluti espressamente da De Rossi, sono due acquisti di progettualità, cosa che nelle scorse stagioni e nelle scorse finestre di mercato si sono viste fin poco. E’ chiaro che le colpe a Tiago Pinto sono state attribuite soprattutto per gli acquisti sbagliati come Renato Sanches, Shomourodov, Vina, o la gestione Zaniolo. Quanto invece ai pregi sicuramente aver portato campioni del calibro di Dybala e Lukaku, ma con ausilio di chiamate convincitorie di José Mourinho. Stressato ai massimi livelli adesso si godrà una bella vacanza, con il pensiero di aver dato tutto a Roma da dirigente.