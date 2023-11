In casa Roma è ormai diventato un caso l’assenza dal campo di Chris Smalling. Il difensore inglese è ormai fuori dai radar da due mesi, per un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale accusata contro il Milan. Ad oggi non ha ancora ripreso ad allenarsi.

Ritorno dalla visita a Londa

Come riporta il “Messaggero“, Smallig è tornato nella serata di martedì 31 ottobre dalla visita a Londra effettuata dal suo medico di fiducia Andy Williams. Mentre ieri era in quel di Trigoria, ma nessuno ha visto il calciatore allenarsi con il gruppo. Sembra ancora persistere il dolore, e che al momento neanche un’operazione chirurgica possa risolvere la questione. Al momento ancora sono incerti i tempi di recupero, e gli è stato consigliato di continuare a seguire la terapia effettuata finora. Ai giallorossi, dunque, continuerà a mancare il perno della difesa ancora per diverso tempo. Resta però un mistero il recupero a rilento del difensore.