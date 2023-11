Arrivano buone notizie in casa Roma. Dybala e Renato Sanches rientrano in gruppo e saranno a disposizione per la sfida col Lecce. Difficilmente i due giocatori potranno partire dal primo minuto ma saranno comunque convocabili e andranno in panchina.

Cosa filtra su Spinazzola, Smalling e Pellegrini

Resta in dubbio, invece, la presenza di Spinazzola all’Olimpico. Così come c’è da attendere per quanto riguarda Smalling e Pellegrini, alle prese con i rispettivi infortuni e potrebbero non farcela per il Lecce ma potrebbero recuperare per lo Slavia Praga giovedì prossimo.