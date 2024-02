Roma, il punto sugli infortunati: da Smalling a Spinazzola | Le ultime

In vista della gara di sabato alle 18 tra Roma e Inter, arrivano buone notizie per il rientro di Smalling tra i convocati. Torna anche Spinazzola in gruppo dopo i problemi fisici che ha accusato nelle ultime settimane.

Roma, Smalling e Spinazzola si allenano con la squadra

Chris Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo dopo mesi e mesi di lavoro a parte. L’ultima sua gara disputata è stata a settembre in casa del Verona, e nella prossima gara potrebbe tornare a disposizione. Stessa cosa Spinazzola che ha svolto almeno metà allenamento con il gruppo. La squadra contro l’Inter sarà praticamente la stessa che ha affrontato e battuto per 4-0 il Cagliari.