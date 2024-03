Roma, infortuni a catena durante la sosta | Il punto in vista della sfida col Lecce

Il punto sugli infortuni in casa Roma: tante le defezioni in questa sosta per Daniele De Rossi.

Negli ultimi giorni la Roma ha dovuto registrare una serie di infortuni a catena che hanno condizionato i giocatori convocati con le rispettive selezioni e non solo. Alcuni calciatori sono rimasti a Trigoria per curare piccoli problemini che da un po’ di tempo si portavano dietro, altri sono partiti per le rispettive nazionali pur essendo un po’ acciaccati e sono stati gestiti, altri sono tornati malconci dal proprio paese. Andiamo a ricapitolare la lista degli infortunati della Roma in questo momento e gli eventuali sviluppi verso Lecce-Roma, partita che si giocherà nel giorno di pasquetta, alla quale seguirà il derby.

Dybala da valutare per il Lecce, Lukaku ok, Azmoun fuori un mese

Paulo Dybala è in cima alla lista delle preoccupazioni dei tifosi giallorossi. L’argentino si è fermato a 24 ore dalla sfida contro il Sassuolo a causa di una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Stop di circa 10 giorni, da valutare per Lecce-Roma. Anche Lukaku non era al meglio, ma è stato regolarmente convocato dal CT del Belgio. Ha saltato la prima sfida contro l’Irlanda per un leggero sovraccarico all’inguine, ma le sue condizioni sono in miglioramento e potrebbe già rientrare martedì 26 marzo contro l’Inghilterra.

Notizie ben peggiori arrivano dall’Iran e da Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano ha segnato in amichevole con la sua nazionale contro il Turkmenistan, dando continuità al buon periodo di forma in cui stava passando, ma a fine primo tempo è stato costretto a uscire per un problema al tendine del ginocchio sinistro. L’ipotesi più accreditata è quella dello stiramento, che terrebbe l’iraniano lontano dai campi per circa un mese.

Il punto sugli altri infortunati: N’Dicka e Cristante recuperati, gli altri da valutare

Cristante è stato escluso dai convocati dell’Italia di Luciano Spalletti per un problema alla schiena come spiegato dallo stesso CT: “Aveva bisogno di fare delle cure intense alla schiena, lo aspetta da tanto. E non vogliamo distruggere i calciatori dei club, ma vogliamo collaborare con loro. Altrimenti sarebbe stato tra i convocati”. Dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione per Lecce-Roma. Lo stesso N’Dicka è rimasto a Trigoria a causa di un affaticamento muscolare. Comunque, dovrebbe essere a disposizione di De Rossi per Lecce-Roma.

Spinazzola, Bove e Baldanzi restano in dubbio per la partita di lunedì contro il Lecce. Se il terzino italiano ha riportato un piccolo infortunio nel match contro il Sassuolo, Bove e Baldanzi hanno rimediato i propri acciacchi con la Nazionale U21: il primo ha riportato un trauma al piede sinistro, il secondo un leggere affaticamento muscolare. Il dubbio maggiore riguarda Spinazzola, gli altri due andranno valutati a ridosso del match, ma dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro il Lecce.