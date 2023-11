Da inizio stagione Mourinho ha dovuto far fronte all’emergenza in difesa, con Smalling out e Kumbulla ancora ai box, il tecnico portoghese deve sperare che nessun difensore abbia qualche problema fisico, vista la mancanza di cambio.

Mourinho sorride: Kumbulla pronto a tornare

Il percorso per il rientro di Kumbulla procede per il meglio, è tornato da poco ad allenarsi sui campi da gioco, entro un mese avrà l’ultimo test con la Primavera. Il difensore albanese scalpita per il rientro, sarà proprio la partita con la Primavera a decretare se potrà tornare a disposizione di Mourinho.