Roma-Lazio, Abraham verso la convocazione

A Trigoria si respira già aria di derby. Ieri mattina si è svolta la prima seduta di allenamento in vista della partita di sabato pomeriggio contro la Lazio. Dal campo arrivano buone notizie per De Rossi.

Roma, Abraham verso il rientro in campo

Secondo il Corriere dello Sport, Tammy Abraham dovrebbe tornare tra i convocati per l’atteso derby contro la Lazio di sabato pomeriggio. Daniele De Rossi non ha tenuto in panchina l’inglese nemmeno nell’ultima partita contro il Lecce per permettergli di continuare con calma il suo percorso verso il rientro.