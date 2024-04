Roma-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

In certe città si dice che si può perdere qualsiasi tipo di partita ma non il derby. La Capitale vive per queste sfide e la settimana che porta alla sfida tra Roma e Lazio porta grande tensione e vivacità all’interno dei due ambienti. Questo sarà il 183° derby della Capitale tra tutte le competizioni con 67 vittorie per i giallorossi, 51 per i biancocelesti e 64 pareggi. Inoltre la Roma non ha mai segnato un gol alla Lazio nelle ultime quattro partite perdendo tre sfide per 1-0 (l’ultima è il quarto di finale di Coppa Italia giocato il 10 gennaio) e pareggiandone una per 0-0. Il match sarà visibile su DAZN sabato 6 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Roma-Lazio

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lorenzo Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luca Pellegrini; F. Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor