Roma, Lukaku sa fare male al Milan e in Europa si esalta | I numeri

L'attaccante belga dei giallorossi ha segnato spesso al Milan, e in questa stagione in Europa ha numeri impressionanti.

Domani la Roma gioca una partita cruciale per la sua stagione, e per Romelu Lukaku si tratta di un ritorno a casa. Il belga ha trascorso tre stagioni a Milano, con l’Inter, giocando a San Siro. Il suo bersaglio preferito in maglia nerazzurra è proprio il Milan che affronterà domani, con 5 gol messi a segno in 8 partite, ai quali si aggiungono anche 2 assist. Il suo apporto sarà determinante per scardinare la difesa rossonera.

Lukaku brilla in Europa in questa stagione

Lukaku in questa stagione con la Roma ha segnato 18 gol in 39 partite, un ottimo score che migliora ulteriormente se si considera soltanto la campagna giallorossa in Europa League: 7 gol in 9 incontri, e ha segnato all’andata sia con il Feyenoord che con il Brighton. Numeri che fanno ben sperare De Rossi che punta molto sul gigante belga per passare il turno e volare in semifinale.