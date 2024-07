Roma, mercato bollente in attacco: il punto su Soulé ed En-Nesyri

Il mercato della Roma deve necessariamente prendere piede: con Le Fée già a disposizione di De Rossi, a Trigoria mancano ancora pezzi importanti. Gli obiettivi sono chiari, ma il futuro è tutto da scrivere. L’indiziato numero uno per essere l’ala giallorossa della prossima stagione è Matias Soulè, ma non sono poche le problematiche per la buona riuscita del trasferimento. Nel mentre Ghisolfi si muove anche per la punta centrale: obiettivo chiaro è il marocchino Youssef En-Nesyri, attaccante del Siviglia classe ’97.

Roma, Soulé vuole venire ma Giuntoli non è d’accordo: servono superare il Leicester

L’attaccante argentino, reduce dal prestito al Frosinone, è legato alla Juventus da altri due anni di contratto. Il classe 2003 è considerato cedibile da Giuntoli, ma per ora la richiesta di 40 milioni ha spaventato tutte le pretendenti. L’unica vera offerta fin qui è stata quella del Leicester da 25 milioni di euro. La Roma è l’altro club seriamente interessato al ragazzo, ma ad oggi dalla Capitale non è arrivata alcuna proposta ufficiale: più economico Federico Chiesa, giocatore valutato dalla Juventus tra i 20 e i 25 milioni di euro anche perché ha solo un altro anno di contratto. Ma Ghisolfi è pronto a fare passi avanti per l’argentino, il preferito di De Rossi.

Recentemente il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è così espresso sull’interessamento della Roma per Soulè: “Per averlo i Friedkin sono pronti a spendere tra i 20 e i 22 milioni. C’è però un ostacolo previsto: l’opposizione (dichiarata) di Cristiano Giuntoli da Collodi che la esprime più o meno così: ‘Vuoi uno dei nostri esterni? Prenditi Chiesa’. […] Sembra contare pochissimo la volontà di Soulé, promesso al Leicester, che non vuole trasferirsi in Premier, se non in una squadra di prima fascia, e gradirebbe tanto di poter lavorare con De Rossi e Dybala“.

En-Nesyri obiettivo numero uno per la punta: valutazione di 20 milioni

Sul versante “punta centrale”, secondo quanto riportato da Il Tempo questa mattina, i giallorossi sarebbero in presso su Youssef En-Nesyri del Siviglia. Sarebbe il profilo ideale individuato da regalare a Daniele De Rossi, con Sorloth come seconda scelta. il marocchino è un profilo appetibile da molte squadre internazionali. Nelle ultime ore, infatti, il classe ’97 avrebbe rifiutato l’offerta del Fenerbahce di José Mourinho (disposto a pagare carissimo per il suo ingaggio) e degli arabi dell’Al-Qadsiah. Oltre a ciò, anche il Bologna si sarebbe fatto sotto, ma l’attaccante del Siviglia, come riporta Il Messaggero, avrebbe dato la sua priorità alla Roma.

L’attaccante marocchino ha il contratto in scadenza tra un anno e, quindi, in estate cambierà squadra. La sua valutazione è di circa 20 milioni, mentre il suo attuale stipendio è di 1,5 milioni a stagione.