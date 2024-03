Roma, mese di fuoco per De Rossi | Il futuro si deciderà ad aprile

Il carisma e la storia di De Rossi hanno riportato a Roma l’entusiasmo che mancava da molto tempo.

Roma, il futuro di De Rossi

L’arrivo di De Rossi ha travolto in positivo Trigoria, portando una vera e propria rivoluzione sia fuori che dentro al campo. Allo stesso tempo, il ciclo di Tiago Pinto e Mourinho è giunto al termine e non sappiamo ancora se il prossimo DS deciderà di confermare De Rossi oppure no. Inoltre, visto che alla fine di quest’anno è probabile che se ne vadano giocatori importanti come Lukaku e Dybala, bisognerà capire se sarà necessario rinforzare la rosa oppure stravolgerla completamente. Molte incognite, e molti dubbi, potranno essere risolti solo al termine della stagione, quando si saprà se la Roma si qualificherà per la Champions League. Per questo motivo i prossimi mesi, fino a giugno, saranno infuocati.