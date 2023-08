Roma-Milan, giovedì parla Pioli in conferenza. E intanto aspetta Taremi..

Roma-Milan si avvicina, e Stefano Pioli è già proiettato al big match dell’Olimpico che dirà tanto sulle due squadre visto che la squadra di Mourinho arriva dal KO di Verona mentre i rossoneri hanno conquistato 6 punti su 6.

Roma-Milan, parla Pioli. Regalo in arrivo dal mercato?

Proprio per questo, come riportato da Milanews.it, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa giovedì alle ore 11.30 proprio in vista della sfida con la Roma. Il tecnico rossonero intanto aspetta dal mercato il terzo attaccante, che potrebbe essere Taremi del Porto qualora uscisse Colombo, sempre più vicino al Porto. E mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per arrivare al calciatore di Conceicao.