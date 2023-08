Calciomercato Milan, Ballo-Tourè tarda a uscire: manca l’accordo col Werder Brema

Tra I giocatori in uscita in casa Milan c’è la situazione legata a Fodè Ballo-Tourè. Il francese non rientra nei piani di Stefano Pioli e la dirigenza rossonera starebbe cercando una sistemazione al giocatore. Il club che sta tentando il suo acquisto è il Werder Brema ma manca ancora un dettaglio importante per chiudere l’accordo col Milan.

Il Werder Brema tratta con il Milan

Il club tedesco ha un accordo di massima con il calciatore ma manca ancora l’intesa con i rossoneri. Il Werder Brema ha proposto un milione per il prestito e 3 per il diritto di riscatto. La cifra convince Furlani ma ciò che non piace è la formula. A Milanello, infatti, vorrebbero l’obbligo di riscatto.