Roma, Mourinho e Karsdorp oggi in conferenza stampa

Parleranno oggi Josè Mourinho e Rick Karsdorp in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Sheriff Tiraspol, primo match di Europa League. I giallorossi dopo la rifinitura di questa mattina partiranno per la Moldavia, e successivamente il tecnico parlerà in conferenza stampa per preparare la sfida di domani dove l’ex Inter e Real Madrid effettuerà qualche cambio, a cominciare dalla coppia formata da Lukaku e Dybala.