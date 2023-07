Roma, Mourinho vuole il Portogallo: ecco le altre opzioni

Mourinho opta per la tournée in Portogallo

La Roma dovrà riprogrammare la sua tournée estiva, dopo aver abbandonato quella in Corea del Sud. Il problema è economico: il direttore commerciale del club giallorosso, Michael Wendell, aveva trovato un accordo per 3 milioni, pretendendo che una parte del compenso pattuito fosse pagato in anticipo. I soldi, però, non sono mai arrivati.

Roma, ecco i possibili programmi estivi dei giallorossi

Dopo la rottura dell’accordo per la tournée in Corea del Sud, la società è alla ricerca di una nuova sistemazione. 4 le opzioni adesso: Mourinho spinge per tornare in Portogallo, ma ci sono anche altre opportunità come Austria e Svizzera e l’ipotesi di andare avanti con Singapore dopo che la Roma sfiderà il Tottenham il 26 luglio.