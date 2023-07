Calciomercato Roma, per il centrocampo nuova idea dal PSG

La Roma è ancora pienamente in corsa per Davide Frattesi, ma il gm Tiago Pinto e Josè Mourinho si stanno cautelando qualora l’assalto al giovane centrocampista prodotto del vivaio giallorosso non andasse in porto. L’ultima idea come alternativa a Frattesi viene dalla Francia e più precisamente dal PSG che è in ottimi rapporti con i giallorossi.

Calciomercato Roma, idea Renato Sanches per il centrocampo

Come riportato da Sky e da calciomercato.com, Renato Sanches è tornato a essere un nome caldo per la Serie A. Tra i club ai quali è stato offerto c’è anche la Roma, a caccia di rinforzi in mezzo al campo dopo l’ingaggio a parametro zero di Aouar e la partenza di Wijnaldum. José Mourinho valuta il suo profilo, se darà l’ok verranno allacciati i contatti con il Psg, con il quale i rapporti sono ottimi. Difficile pensare a un’offerta per un trasferimento a titolo definitivo, più logica una proposta di prestito con diritti di riscatto,