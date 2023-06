Allo Special One serve un centrocampista

Visti i problemi legati per Frattesi, in casa Roma spunta la soluzione alternativa a Frattesi. Nelle ultime ore circola il nome di Fred del Manchester United.

Calciomercato Roma, Mourinho rivuole Fred

Secondo quanto riportato dal The Sun, Josè Mourinho vorrebbe il centrocampista brasiliano, allenato proprio dallo Special One e che ha il contratto in scadenza nel 2024. Fred rappresenta l’acquisto low-cost rispetto a Frattesi, conteso da Roma e Inter.