Calciomercato Roma, Nzola a rischio: la Fiorentina punta l’attaccante

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e molti club si stanno dando da fare per rinforzare le rispettive rose in vista dell’inizio della preparazione per la prossima stagione. Tra queste, ovviamente, c’è anche la Roma, che come riportato da Sky Sport, si sta muovendo su più fronti, come ad esempio Frattesi e Renato Sanches.

Calciomercato Roma, la Fiorentina vira su Nzola

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Roma avrebbe messo nel mirino anche M’Bala Nzola, in forza allo Spezia, con la Fiorentina che si starebbe dando da fare per anticipare Tiago Pinto. Un fattore che potrebbe incidere la scelta del francese è Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato, prima a Trapani e poi in Liguria. Per tuttosalernitana.com, sul nativo di Buco-Zao ci sarebbe anche la Salernitana, seppur più defilata.