Un mercato senza grandi colpi quello messo in opera dai Friedkin questa estate per la Roma. Quarta estate a capo della società capitolina per i Friedkin, e quest’ultimo è stato il mercato senza grandi arrivi. La vera superstar è quella arrivata in panchina: Gianpiero Gasperini.

Roma, mercato soddisfacente per la società

Sicuramente l’obiettivo della Roma è far diventare grandi Konè e Soulé, che gestiti da un uomo di esperienza come il Gasp, non avranno grosse difficoltà. Le due star sono già nella rosa, la Roma potrebbe svoltare se i due pupilli giallorossi faranno una grande stagione. Massara ha portato in rosa un difensore potenzialmente gasperiniano: Ghilardi, un esterno a tutta fascia già evidentemente pronto per la A. Stesso discorso per Wesley ed El Aynaoui. A Roma è arrivato anche un nuovo centravanti, l’irlandese Evan Ferguson. Il neo diesse capitolino, Massara, ha centrato anche nuovi acquisti last minute: Tsimikas dal Liverpool e Ziółkowski dal Legia Varsavia, due acquisti di livello alto.

Al di là degli acquisti fatti durante tutta la sessione estiva, c’è da sottolineare che la Roma è stata l’unica big a non essere riuscita a chiudere un affare nelle ultime ventiquattro ore. Napoli, Inter, Milan e Juventus hanno piazzato colpi importanti, da Champions e da scudetto, rinforzando la formazione titolare e, probabilmente, aumentando o accorciando il divario con le rivali in campionato. I giallorossi avevano necessità di fare cessioni per arrivare a nuovi acquisti. Inoltre, c’è stata la telenovelas Sancho che non è andata a buon fine, così come non è stato piazzato da nessuna parte Dovbyk.

La società della Magica è soddisfatta del mercato fatto, chiuso con otto acquisti, sette di movimento: Ferguson, Wesley, ElAyanoui, Bailey, Ghilardi, Tsimikas, Ziolkowski e Vasquez. Le uscite invece sono state: Paredes, Shomurodov, Abraham, Saud, Salah-Eddine, Kumbulla, Solbakken. Più il giovane Coletta passato al Benfica ieri.