Roma, Newcastle su Dovbyk: tesoretto per i giallorossi in arrivo

La Roma lavora molto sulle entrate, ma senza le cessioni non si fanno più acquisti. Proprio sul versante uscite, potrebbe fare un bel tesoretto la società capitolina. Su Dovbyk piomba il Newcastle, e i giallorossi sono pronti a trattare.

Roma, Massara prova a fare cassa con Dovbyk e Pellegrini

Il lavoro di Massara continua incessantemente, il diesse si concentra anche sulle cessioni di quei giocatori che non rientrano nei piani del club, ma soprattutto di Gasperini. Non solo Salah-Eddine, finito nel mirino del Cagliari, arriva anche il Werder Brema e qualche club olandese. La dirigenza giallorossa sta lavorando soprattutto su Artem Dovbyk. Sull’attaccante ucraino si è fatto sotto il Newcastle che sta cercando un centravanti adatto per le proprie esigenze. Gli inglesi hanno richiesto Artem con la formula del prestito oneroso senza diritto od obbligo di riscatto, una condizione ritenuta necessaria dalla Roma per cercare di far quadrare i conti e chiudere la trattativa, anche perché Dovbyk a bilancio pesa ancora per 35-37 milioni di euro.

I giallorossi stanno anche lavorando all’uscita di Lorenzo Pellegrini. Su di lui c’è il West Ham da tempo che però non è riuscito a strappare ancora il consenso del giocatore. Il West Ham farà un ultimo tentativo nelle prossime ore, cercando di alzare la proposta.