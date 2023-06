Roma, nuovi problemi per Mourinho: verso la squalifica di un turno | I dettagli

Una giornata di squalifica per lo Special One

Calciomercato Roma, Mourinho-Chiffi: il portoghese verso la squalifica

Nuovi problemi per José Mourinho per le critiche all’arbitraggio, dopo quelli legati alla finale di UEFA Europa League dello scorso 30 maggio. Il tecnico portoghese verso una giornata di squalifica dopo le aspre critiche nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi, episodio avvenuto al termine del match Monza-Roma dello scorso 3 maggio. Già la Procura Federale aveva deferito Mourinho con l’accusa di “giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi e del movimento arbitrale”, invitando il tecnico, che è rimasto fermo sulla propria posizione, a scuse pubbliche, mai avvenute.

Roma, chi siederà in panchina alla prima giornata?

Dunque, il tribunale federale nazionale della Federcalcio, presieduto da Carlo Sica, riunitosi nella mattinata odierna per parlare dell’episodio, sarebbe deciso a punire lo Special One con una giornata di squalifica, da scontare nel primo incontro di campionato della stagione. Qualora la squalifica venisse confermata potrebbe aprirsi un nuovo caso: infatti, data la giornata da scontare per il vice, Foti, il collaboratore, Salzarulo, e il preparatore dei portieri, Nuno Santos, resterebbe da comprendere chi siederà sulla panchina giallorosso nella gara d’esordio del campionato.