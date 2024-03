Roma, Paredes: “Con De Rossi l’idea di calcio migliore per me. Dybala sta bene e tornerà”

Parole al miele per Paredes al suo allenatore De Rossi, sull'infortunio di Dybala ha confessato che l'argentino era triste

Leandro Paredes al termine dell’amichevole tra Argentina e Costa Rica con la sua nazionale, ha parlato così sulla Roma e su De Rossi, non risparmiando qualche parola sull’infortunio del suo connazionale Dybala.

Roma, Paredes: “Ora sto molto meglio fisicamente”

“Oggi ho molta più continuità nel mio club, mi sento meglio e questo sicuramente vale anche per la Nazionale. De Rossi mi dà tantissimo perché la sua idea di gioco per me è la migliore e penso che mi sento ogni giorno meglio. Dybala era triste. Ha avuto due mesi molto buoni, sentendosi molto bene fisicamente, giocando nel migliore dei modi da quando è arrivato a Roma. Avere questo infortunio poco dopo la convocazione lo ha sicuramente reso molto triste ma sta bene e tornerà”.