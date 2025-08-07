Roma, Pellegrini ai margini: sirene estere per l’ex capitano

L’ inizio di stagione di Lorenzo Pellegrini è già in salita. Fuori per infortunio, rientrerà non prima di settembre. Nel frattempo, il club ha scelto El Shaarawy come nuovo capitano, e il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) resta in fase di stallo. Segnali chiari: la Roma non considera più Pellegrini un perno del progetto. Dalla Premier League si muovono Crystal Palace e Bournemouth, pronti a valutare un’offerta nelle prossime settimane. Interesse anche dalla Turchia: il Trabzonspor, secondo “DikFutbol”, starebbe sondando il terreno, ma prima di avanzare una proposta ufficiale vuole capire se il giocatore è disposto a ridursi l’ingaggio. Al momento non ci sono trattative aperte, ma ora il numero 7 sembra più che mai lontano dalla capitale.