Roma, quattro giorni di riposo dati da Mourinho

La Roma si riposa prima di riprendere il proprio cammino per la Champions League. José Mourinho ha concesso alla propria squadra ben quattro giorni di riposo, anche per il fatto che la squadra è stata martoriata dagli infortuni. Ci sono comunque buone notizie in casa giallorossa; si parla dei recuperi di Lorenzo Pellegrini e di Renato Sanches.

Mourinho | Le speranze dell’allenatore prima di martedì

Alla Roma servivano questi quattro giorni di sosta in vista dei prossimi impegni di Champions League, anche se molti giocatori adesso sono impegnati con le rispettive squadre nazionali. Mourinho è contento che il Belgio non abbia convocato Romelu Lukaku per l’amichevole contro la Serbia. Il portoghese però, allo stesso tempo, pensa a Bryan Cristante che, invece, è stato convocato dall’Italia, in occasione della partita con la Macedonia del Nord che si giocherà stasera allo Stadio Olimpico di Roma; anche se il giocatore sarà in panchina.