Roma, salta la trattativa per Celik al Marsiglia

Sfuma la trattativa per il passaggio di Celik al Marsiglia. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la squadra allenata da Gattuso prima di prendere il calciatore della Roma, non è riuscita a cedere Clauss al Marsiglia e ha terminato così il mercato in entrata, così come il Galatasaray ha deciso di virare su Aurier, ex calciatore del Psg e del Lens.