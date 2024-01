Roma: Sanches, Celik e Kumbulla possono partire per far spazio ad Angeliño

Vocegiallorossa.it ha indicato che alla Roma deve cedere almeno un giocatore per poter tesserare il terzino in forza al Galatasaray. Secondo Sky Sport i possibili partenti della rosa giallorossa sono: Renato Sanches, Celik e Kumbulla. Inoltre se la società dovesse scegliere di fare un cambio in attacco sarà Belotti a lasciare, e non Azmoun.

La destinazione di Kumbulla

Il difensore albanese piace a Genoa, Torino e un club in Premier. L’intenzione della squadra allenata da De Rossi è di lasciarlo partire in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto.