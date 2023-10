La vittoria di Cagliari non ha regalato solo brutte notizie, vedi l’infortunio di Paulo Dybala, perchè Romelu Lukaku continua ad essere indispensabile per la Roma.

Roma, Mourinho dipende da Lukaku?

L’attaccante belga dopo la doppietta di ieri è arrivato a siglare 7 gol in 8 partite, reti preziose per Josè Mourinho considerato che l’ex Inter fa giocare bene la squadra e si trova a meraviglia sia con Dybala e sia con Belotti, che è tornato quello di Torino. Mourinho conta ancora sui gol dell’ex Manchester e Chelsea visto che dopo la sosta si lo Special One che Lukaku torneranno a Milano per Inter-Roma e il belga vuole farsi trovare pronto.