Roma si prepara al Derby: tutte le info

Ormai ci siamo, dopo una settimana di attesa oggi alle 18.00 sarà il momento in cui l’Olimpico accenderà le luci per dare scena al Derby della Capitale. E come i giocatori anche la città prepara in ogni minimo dettaglio l’evento. La Lazio sarà la squadra ospitante.

Olimpico blindado per Lazio-Roma

La Questura di Roma come di consueto ha stilato un piano di sicurezza rigido per prevenire ogni tipo di scontro fra le due tifoserie. L’apertura dei cancelli è fissata alle 15.30. Secondo quanto riporta il “Messaggero“, sono previsti circa 1000 agenti mentre saranno chiuse o deviate alcune strade. Sono stati messi sotto sorveglianza anche tutti i gruppi social dei gruppi ultras sia della Lazio che della Roma. All’interno dell’impianto ci sarà massima attenzione agli striscione che potrebbero comparire nelle rispettive curve. Controlli anche per eventuali arrivo di tifoserie straniere gemellate. L’accesso allo stadio sarà scandito da due percorsi separati per entrambe le tifoserie: ai tifosi giallorossi sarà destinata l’area di piazzale Clodio, mentre ai biancocelesti sarà riservata l’area XVII Olimpiade.