Destino rossonero per Mile Svilar, il portiere della Roma aveva esordito proprio contro il Milan nell’ultima gara di Mourinho. Dalla gestione De Rossi il portiere 24enne, continua a stare tra i pali e a sorprendere. Ieri sera, contro il Milan, gara valida per l’Europa League è stato uno dei protagonisti.

Roma, Svilar numeri da record

Protagonista assoluto del derby italiano valido per l’Europa League. In Milan-Roma ha fatto tre parate decisive su Reijnders, poi una traversa di Giroud che gli ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo. Del resto si dice che “La fortuna aiuta gli audaci”, e Mile Svilar è stato sicuramente tra i migliori di questi primi mesi sotto la gestione De Rossi. Dopo quattro partite in panchina, De Rossi lo ha promosso e da quel momento non lo ha più tolto dal campo. Svilar ha risposto presente in ogni partita, tra campionato ed Europa League.

Ieri sera, nella gara vinta (1-0) dalla Roma in trasferta, un gol pesantissimo di Mancini, Svilar anche ieri è stato perfetto tra parate, respinte e uscite alte e basse. Stando alle statistiche, il serbo, tra campionato ed Europa League, non prende gol da quattro partite, esattamente da 381 minuti. Quattro gare dove la Roma ne è uscita con con tre vittorie e un pareggio. Questi sono numeri importanti per un portiere, numeri che danno non solo valore, ma anche una continua fiducia nel metterlo tra i pali, anche in gare importanti come quella di ieri sera.