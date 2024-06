Roma, trovato l’accordo con Bellanova | La situazione

Con l’arrivo degli Europei i dirigenti dei club hanno finalmente modo di potersi concentrare a pieno sul mercato, e non a caso proprio in questi giorni molti club hanno trovato accordi per l’acquisto e/o la cessione di alcuni propri giocatori, e presto la Roma potrebbe essere uno di questi, dato che i giallorossi sono sempre più vicini a chiudere con il Torino per Bellanova.

Roma, Cairo fissa il prezzo per Bellanova

Negli scorsi giorni si era registrato un interessamento da parte di De Rossi per l’ex Inter, ma nelle ultime ore sarebbero stati fatti dei grandi passi in avanti per l’esterno, con il quale sarebbe stato trovato un principio di accordo sui termini personali, ma non sulla cifra del trasferimento con Cairo, che chiede 23 milioni, cifra che, al momento, Ghisolfi non può permettersi di spendere.

Facile intuire come servano delle cessioni per avere la liquidità per battere questo colpo, e i sacrificati potrebbero essere Zalewski e Bove, che hanno mercato in Premier e sarebbero disposti a lasciare la Capitale. Nel caso in cui non si riuscisse a chiudere per il terzino granata, Ghisolfi è pronto a virare su Holm, che rientrerà allo Spezia dopo il prestito all’Atalanta.