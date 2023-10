Sfida nelle parti basse della classifica: la Salernitana, penultima, ospita il Cagliari, fanalino di coda del campionato. Prima sulla panchina dei campani per Filippo Inzaghi, chiamato a sostituire Paulo Sosa dopo una bruttissima partenza, con soli 3 punti in otto gare disputate. Situazione analoga per il Cagliari che, tuttavia, ha raccolto soltanto due punti in tutte le partite giocate. L’ultimo precedente all’Arechi tra i due club, risalente al maggio 2022, è terminato 1-1 con rete di Altare, per il Cagliari, e Verde, per la Salernitana. Il match, in programma alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Daniliuc, Lovato, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri.