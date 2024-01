Salernitana-Juventus, le UFFICIALI: Simy e Yildiz dal 1′. La scelta su Candreva e Weah

Le scelte dei due tecnici per il match dell'Arechi

Prosegue la Serie A con un’altra sfida tra un club campano e uno del capoluogo piemontese dopo la vittoria del Torino sul Napoli. Tornano Szczesny e Bremer a difendere la porta bianconera con Nicolussi Caviglia in mediana al posto dello squalificato Locatelli e Weah a sostituire Cambiaso sulla destra. In attacco la scelta ricade su Yildiz, dopo l’infortunio di Chiesa, che farà coppia con Vlahovic. Inzaghi si affida al ritorno di Candreva e Fazio e schiera una sorpresa in attacco ossia Simy al posto dell’indisponibile Dia.

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-4-2): Costil; Danilliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Candreva, Maggiore, Legowski, Sambia; Tchaouna, Simy. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri