Dopo la vittoria col Monza, il Milan di Pioli ora non vuole più fermarsi e vuole regalare l’ultima gioia ai tifosi rossoneri prima del Natale. I rossoneri di Pioli ritroveranno domani la Salernitana dell’ex Filippo Inzaghi che proverà il tutto per tutto con la salvezza insperata per il club di Iervolino. La gara dell’Arechi sarà trasmessa in diretta su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Bohinen, Coulibaly, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.