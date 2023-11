Turn over per Inzaghi, pronto a lanciare Sanchez dal primo minuto accanto Thuram in attacco. Possibile turno di riposo per Lautaro Martinez. Cambi anche in mezzo al campo con Frattesi, titolare al posto di Barella, insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Fasce affidata a Carlos Augusto e Darmian; dalla panchina Dimarco e Dumfries. Difesa a tre con Acerbi, Bastoni e Bisseck, chiamato a sostituire l’infortunato Pavard.

Le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-3-1-2):Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber.

INTER (3-5-2):Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.