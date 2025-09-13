Sampdoria-Cesena, le probabili formazioni e dove vederla

Uscire dal disastro delle prime due giornate è la necessità incombente che attanaglia una Sampdoria apparsa in enorme difficoltà nelle sfide contro Modena e Südtirol. A Marassi, ospite dei blucerchiati arriva il Cesena, in testa alla classifica con 4 punti nelle prime due uscite. Probabile esordio dal primo minuto per Antonin Barák, arrivato in prestito dalla Fiorentina, e per Simone Pafundi, subentrato nelle partite precedenti. La gara, in programma questo pomeriggio alle 19.30, sarà visibile su LegaB Channel e DAZN.

Sampdoria-Cesena, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti, Ioannou, Riccio, Ferrari, Venuti, Barák, Abildgaard, Henderson; Cherubini, Pafundi, Coda. All. Donati.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Bastoni, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani.