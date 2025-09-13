Sampdoria-Cesena, terzo ko consecutivo: è notte fonda sui blucerchiati (1-2)

Altro crollo della Sampdoria, sconfitta in casa dal Cesena. La formazione blucerchiata, statica e bloccata, subisce un gol per tempo. La reazione della formazione di Donati arriva sul finale di gara, con l’ingresso in campo dei più vivaci Cherubini e Pafundi, ma non basta e i romagnoli vanno a casa con tre punti da Marassi.

Sampdoria-Cesena, la punizione di Castagnetti mette i blucerchiati dietro

Primo tempo scialbo, con la pioggia battente che picchia sul terreno di giochi di Marassi, con una Sampdoria spenta, con enormi difficoltà di gestione della palla, aiutato soltanto da qualche tiro dalla fascia sinistra di Pedrola. Il Cesena, seppur con le dovute complicazioni, si rende più pericolo e, al 37esimo di gioco, con una grandissima realizzazione di Michele Castagnetti su punizione, alla prima in maglia bianconera, va in vantaggio. La prima frazione si chiude con la squadra di Mignani in vantaggio di una rete e i blucerchiati chiamati a riprendere in mano una gara complicata.

Sampdoria-Cesena,

Nel secondo tempo è la formazione romagnola a comandare il gioco e a rendersi maggiormente pericolosa, soprattutto nella prima parte. Sampdoria impallata, in preda a oggettive difficoltà di gestione, con enorme fatica a trovare la via porta. Il raddoppio cesenate arriva da una carambola derivata da un corner, su cui arriva la zampata vincente del centrale difensivo Zaro. I blucerchiati continuano a crearsi problemi perdendo numerose palle in uscita che il Cesena non coglie. Donati prova a rivitalizzare la squadra inserendo i due giovani, Cherubini e Pafundi, e trova un gol dalla lunga distanza, su assist dell’esterno ex Udinese, con Ioannou.