Sampdoria: grosso guaio a China Town. Mercato bloccato per due sessioni

La Sampdoria ha il mercato bloccato per le prossime due sessioni

Quando si dice piove sul bagnato! Ed in questo caso è la Sampdoria ad avere grossi problemi, si attende la decisione della FIGC, ma secondo quanto si apprende il club blucerchiato avrà due sessioni di mercato bloccate.

Ma cosa significa tutto ciò? In pratica la Sampdoria non potrà fare mercato senza cedere precedentemente. Il saldo del mercato dovrà necessariamente essere positivo. La Samp potrà acquistare uno svincolato a patto che non vada fuori dal salary cap fissato per la Serie B (24 milioni lordi) ma non potrà investire su qualcuno da acquistare senza una cessione.

Insomma una grana in più per Radrizzani, ed a questo punto i rinforzi richiesti da Pirlo possono attendere forse a Gennaio a patto che prima si ceda qualcuno.