Sampdoria-Pescara, probabili formazioni e dove vederla

Un inizio di stagione negativo, una vittoria mai arrivata, contestazioni e un tunnel che sembra essere infinito sono la perfetta sintesi di questo avvio di campionato della Sampdoria di Massimo Donati. Blucerchiati, a quota due punti in classifica, usciti con due pareggi dalle ultime due uscite, rispettivamente contro Bari e Catanzaro, chiamati ad affrontare la difficile prova Pescara. La gara, in programma domenica alle 17.15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile su LaB Channel e DAZN.

Sampdoria-Pescara, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Vulikić; Hadžikadunić; Venuti, Abildgaard, Henderson; Cherubini, Pafundi; Coda. All. Donati.

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Pellacani; Olivieri, Squizzato, Dagasso, Corazza; Olzer, Valzania; Di Nardo. All. Vivarini.