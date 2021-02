Sampdoria, Ranieri dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Il risultato è giusto”

Sampdoria, ko contro la Dea

La Sampdoria non riesce a contrastare l’Atalanta, nonostante un buon inizio di gara. I blucerchiati perdono la gara al Marassi per 2-0 e perdono la possibilità di fare un altro passo in avanti in classifica. Al momento i doriani restano in 10 posizione con 30 punti, in attesa anche delle altre gare della 24^ giornata.

Sampdoria, Ranieri: “Bene nel primo tempo, poi…”

Il tecnico della Samp, Claudio Ranieri, parla della sconfitta subita dalla sua squadra ad opera dell’Atalanta: “Abbiamo giocato la nostra partita cercando di far bene, pressando alti e non facendoli ragionare. Ci siamo riusciti bene nel primo tempo, nel secondo meno. Poi dopo è uscita la solita Atalanta, quando non li pressi loro ti asfaltano. Il risultato è giusto”. Claudio Ranieri, ai microfoni di Dazn, analizza la gara contro la Dea: “Si è vista la differenza tra una squadra superiore con una grande cattiveria, noi finché siamo stati determinati e cattivi abbiamo tenuto botta, come è sceso il nostro tasso di aggressività loro hanno dilagato. Il gol di Malinovskyi? Non è stata una disattenzione nostra ma una grossa giocata da parte dei campioni dell’Atalanta”.