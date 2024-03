Sarri attacca Moggi: “La Juve ha vinto l’ultimo scudetto con me. Con lui è retrocessa”

Sarri punge Luciano Moggi, l’attacco è diretto

Maurizio Sarri attacca Moggi senza troppi giri di parole, l’allenatore della Lazio non sembra aver gradito alcune dichiarazioni dell’ex dirigente della Juventus e tramite i canali ufficiali deli biancocelesti replica stizzito: “Rispondere a Moggi? Sono in difficoltà a rispondere a uno che è stato radiato – ha attaccato l’allenatore dei capitolini – e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. L’ultimo scudetto della Juve l’ho vinto io, mentre con lui la squadra è retrocessa dopo più di 100 anni di storia e con pure 17 punti di penalizzazione”.

Questo quanto dichiarato da Moggi a Radio Bianconera, parole che hanno fatto infuriare Sarri: “La Juventus è seconda in classifica con Allegri: cosa andiamo cercando? Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri, preso a detta di tutti per migliorare il gioco, questo allenatore è stato inserito in un contesto che non lo rispettava – le parole dell’ex dirigente -. Nell’unico anno in cui è rimasto alla Juventus non ha solo peggiorato la collettività della squadra, ma, a momenti, rischiava di perdere lo scudetto che ha vinto. Se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B”.