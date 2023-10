Sassuolo-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Dionisi sceglie il 4-2-3-1: tra i pali dovrebbe esserci Consigli, che proverà a stringere i denti e ad essere presente; in difesa sarà assente Viti, dentro Erlic con Tressoldi, fasce affidate a Toljan e Vina. In attacco confermati Berardi, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti. In casa Monza torna Marì con Izzo e Caldirola; Pessina, Gagliardini, Ciurria e Birindelli in mezzo al campo; in avanti il duo composto da Mota e Colombo. In panchina ci sarà il Papu Gomez, alla prima convocazione con il club brianzolo.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Mota, Colombo. All. Palladino.